Atalanta-Verona diretta ore 20:45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Dopo lo show di Anfield, l' Atalanta affronta il Verona in campionato. Riparte la rincorsa alla Champions League per la squadra allenata da Gasperini.

Atalanta-Verona, l'orario

La sfida Atalanta-Verona si giocherà al Gewiss Stadium con calcio d'inizio alle ore 20.45. La gara sarà valida come ultimo posticipo della trentaduesima giornata di campionato.

Dove vedere Atalanta-Verona in diretta tv

La partita tra Atalanta e Verona sarà trasmessa in diretta tv per gli abbonati a DAZN e sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Potrete seguire l'incontro anche con la diretta testuale sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Atalanta-Verona in streaming

Sarà possibile seguire Atalanta-Verona non solo in diretta tv per gli abbonati a DAZN ma anche in live streaming sui dispositivi mobili smartphone, pc e tablet scaricando l'applicazione dedicata così come sulle moderne smart tv. Potrete scaricare anche le app Sky Go e Now.

La probabile formazione di Gasperini

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca. A disposizione: Musso, Rossi, Holm, Palomino, Bakker, Kolasinac, Bonfanti, Adopo, Touré, De Ketelaere, Miranchuk.

Indisponibili: Scalvini, Squalificati: De Roon, Zappacosta. Diffidati: Gateboer, Lookman, Kolasinac, Koopmeiners, Gasperini (all.). Allenatore: Gasperini.

La probabile formazione di Baroni

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchaoua; Magnani, Dawidowicz, Cabal; Dani Silva, Folorunsho; Noslin, Suslov, Lazovic; Bonazzoli. A disposizione: Chiesa, Perilli, Vinagre, Centonze, Coppola, Charlys, Belahyane, Lazovic, Tavsan, Mitrovic, Henry, Swiderski.

Indisponibili: Cruz, Duda. Squalificati: Serdar. Diffidati: Folorunsho. Allenatore: Baroni.

Atalanta-Verona, la cronaca

L'Atalanta ha ancora negli occhi la bellezza del trionfo europeo ad Anfield contro il Liverpool. Dovrà dimenticarsene per novanta minuti dato che ritorna il campionato. Gasperini chiede massima concentrazione contro il Verona di Baroni che è al diciottesimo posto in classifica e ha bisogno di punti pesanti per la salvezza.

Vuole una vittoria anche la squadra nerazzurra che si trova a quota 50 punti, al sesto posto, in piena corsa verso la Champions League. Proprio in campionato l'ultimo ko dell'Atalanta a Cagliari. Il Verona, invece, non vince da tre turni. Nell'ultima di campionato sconfitta interna contro il Genoa.