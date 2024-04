Atalanta-Verona 2-2: Gasperini beffato e a -4 dalla Roma

BERGAMO - La 32ª giornata di Serie A si chiude con il pareggio a sorpresa tra Atalanta e Verona per 2-2. Dopo aver battuto il Liverpool ad Anfield, la squadra di Gasperini si fa beffare in casa con una grande reazione e rimonta degli uomini di Baroni. Rallenta l'Atalanta, che resta a -4 dalla Roma, punto d'oro per l'Hellas che stacca la zona retrocessione.