Udinese-Roma, deciso il giorno del recupero: ecco quando si giocherà

La Lega ha deciso la data della prosecuzione di Udinese-Roma: si giocherà giovedì 25 aprile , primo giorno «utile» come recita il regolamento. L’annuncio è atteso per venerdì , quando verrà diramato anche il calendario di anticipi e posticipi delle prossime giornate di campionato. La Roma in verità vorrebbe posticipare il seguito della partita perché in quella settimana sarà impegnata già il lunedì precedente contro il Bologna e perché l’altro recupero, Atalanta-Fiorentina, slitterà più avanti a causa degli impegni delle due squadre tra Coppa Italia e, auspicabilmente, Europa League.

La Roma vorrebbe giocare più avanti ma...

Essendo impegnata con l’Atalanta nella volata Champions, la Roma proverà fino all’ultimo (appoggiata anche dall’Udinese) a spingere per giocare i due recuperi nello stesso giorno. Ma da Milano emerge che la richiesta non verrà accettata, proprio perché il regolamento impone in caso di sospensione o rinvio delle partite di sfruttare la prima settimana libera per risolvere il problema. A questo punto ovviamente sia la Roma che l’Udinese giocheranno poi di domenica in campionato, rispettivamente a Napoli e Bologna. Ieri intanto il giudice sportivo ha ufficializzato che la partita riprenderà dal minuto 71’ 30”, il momento dell’interruzione indicato dall’arbitro Pairetto.