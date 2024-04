Udinese-Roma, deciso il giorno del recupero: quando si giocherà

La Lega ha deciso la data della prosecuzione di Udinese-Roma, sospesa e rinviata per il malore accusato da N'Dicka: si giocherà giovedì 25 aprile , nonostante la richiesta del club giallorosso di prendere in considerazione l'ipotesi di recuperare il match con i friulani insieme ad Atalanta-Fiorentina, saltata per la tragica scomparsa di Joe Barone e che verrà disputata a maggio.

"Come da regolamento"

L'appello romanista non è stato però al momento preso in considerazione dalla Lega, che "come da regolamento" ha designato il 25 aprile in quanto "prima data disponibile" dopo la sospensione del match. Un caso di miopia burocratica, ma tant'è: i 20 minuti più recupero con l'Udinese si disputeranno nel giorno della Liberazione.