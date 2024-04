Moviola Cagliari-Juve: Mina rischia su Alcaraz, ok i rigori

Il primo episodio dubbio arriva dopo sei minuti: la gomitata di Mina su Alcaraz non passa sotto la lente d'ingrandimento del Var ma il difensore rischia molto. Inevitabile il check al Var quando lo stacco aereo di Dossena incontra il braccio largo di Bremer nell'area bianconera: una corsa al monitor e la corretta decisione di concedere rigore al Cagliari, senza giallo per il brasiliano.

Szczesny su Luvumbo è netto, giusto annullare su Vlahovic

Szczesny non protesta nemmeno, dopo aver travolto Luvumbo per il secondo rigore dato ai sardi. La manata di Hatzidiakos su Chiesa viene perdonata da Piccinini, che non ammonisce. Fuorigioco di Chiesa sul filtrante di Cambiaso prima del passaggio per Vlahovic: giusto annullare il gol. Non punibile l’intervento di Augello, che ha entrambe le braccia dietro il corpo.