Empoli-Napoli ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Empoli-Napoli, la cronaca

Dopo il pareggio rimediato al Maradona con il Frosinone, il Napoli di Calzona è di scena a Empoli con l'obiettivo di tornare quanto prima alla vittoria. Il ritmo degli azzurri in campionato è claudicante: nelle ultime cinque partite, infatti, hanno conquistato il successo soltanto in una occasione, contro il Monza in terra brianzola. Serviranno i tre punti per agganciare nuovamente la Lazio, con quest'ultima che ieri ha vinto sul campo del Genoa. Non sarà semplice contro un Empoli che è alla disperata ricerca di punti preziosi per la salvezza.

