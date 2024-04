Verona-Udinese ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

A disposizione: Chiesa, Perilli, Belahyane, Vinagre, Coppola, Centonze, Charlys, Lazovic, Tavsan, Swiderski, Mitrovic, Henry.

Indisponibili: Cruz. Squalificati -. Diffidati: Folorunsho.

La probabile formazione di Cioffi

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Payero, Kamara, Samardzic; Pereyra; Lucca. All.: Cioffi

A disposizione: Silvestri, Padelli, Kabasele, Tikvic, Ferreira, Ebosele, Zarraga, Zemura, Brenner, Success, Davis.

Indisponibili: Ebosse, Giannetti, Lovric, Deulofeu, Thauvin. Squalificati: -. Diffidati: Perez, Giannetti, Ebosele, Thauvin, Success.

Verona-Udinese, la cronaca

Scontro salvezza di grande importanza quello che andrà in scena questa sera tra Verona e Udinese. In palio ci sono tre punti preziosi per la corsa verso la salvezza. Come ci arrivano le due squadre? Il Verona è reduce da un buon pareggio rimediato in casa dell'Atalanta, ma la vittoria manca dallo scorso 10 marzo, quando la squadra di Baroni si impose al Via del Mare contro il Lecce. L'Udinese, invece, non ha completato il match con la Roma a causa del malore di N'Dicka, con la sfida che riprenderà il prossimo 25 aprile dal minuto 71.

Attiva DAZN i primi 4 mesi a 19.90€ al mese