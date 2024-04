Napoli-Roma, ecco quando si gioca: anticipi e posticipi della 34ª giornata

Serie A, quando gioca Napoli-Roma

La sfida tra le squadre di Calzona e De Rossi si giocherà domenica 28 aprile alle 18 allo Stadio Diego Armando Maradona. Mentre l'altra grande partita, Juventus-Milan, andrà in scena il giorno prima, sabato 27 aprile alle 15 all'Allianz Stadium. La 34esima giornata si aprirà con Frosinone-Salernitana, in campo venerdì 26 aprile alle 20:45. Sabato 27, prima di Juve-Milan, giocherà l'Inter in casa contro il Torino: fischio d'inizio alle 15. In contemporanea si giocherà Lecce-Monza. Il sabato di Serie A sarà chiuso dalla sfida tra Lazio e Hellas Verona delle 20:45. Domenica 28 Bologna e Udinese scenderanno in campo alle 15. Insieme a Napoli-Roma, alle 18 si sfideranno anche Atalanta ed Empoli al Gewiss Stadium. L'ultima partita di domenica si giocherà come al solito alle 20:45 tra Fiorentina e Sassuolo. Chiude il quadro della 34esima giornata Genoa-Cagliari, che si giocherà lunedì 29 alle 20:45.