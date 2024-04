Monza-Atalanta diretta ore 20:45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

A disposizione: Sorrentino, Gori, D'Ambrosio, Donati, Kyriakopoulos, Pedro Pereira, Caldirola, Bondo, Maldini, Colombo, S. Vignato, Ferraris.

Indisponibili: Bettella, Caprari, Ciurria, Gomez, Machin, Mota Carvalho. Squalificati Akpa Akpro. Diffidati: Djuric, Gagliardini.

La probabile formazione di Gasperini

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zapacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, Lookman. All.: Gasperini.

A disposizione: Musso, Rossi, Toloi, Holm, Bakker, Hateboer, Bonfanti, Pasalic, Adopo, Touré, De Ketelaere, Miranchuk.

Indisponibili: Scalvini. Squalificati: -. Diffidati: Hateboer, Kolasinac, Koopmeiners, Lookman, Gasperini (all.).

Monza-Atalanta, la cronaca

Dopo la grande impresa in Europa League con l'eliminazione del LIverpool, l'Atalanta deve tornare a giocare in campionato per dimenticare l'ultimo risultato in Serie A. La sconfitta contro il Cagliari ha fatto male per la zona Europa, ma le altre non ne hanno approfittato e la squadra di Gasperini vuole tornare sui binari giusti. D'altro canto il Monza vuole tornare a lottare per quelle posizioni, dato che ora la finestra europea per la Serie A si è anche allargata.

