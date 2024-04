Sassuolo-Lecce 0-3: Gendrey la sblocca, Piccoli la chiude. Gotti vede la salvezza

Il Lecce vede la salvezza, Sassuolo ko: decisivi i gol Gendrey, Dorgu e Piccoli

Partenza sprint del Lecce di Luca Gotti, con la prima occasione del match che capita sulla testa di Blin, che gira verso la porta il corner calciato da Oudin. Palla di poco alta, con Consigli sulla traiettoria. È solo il preludio del vantaggio salentino, che arriva proprio su calcio piazzato: cross dalla sinistra del solito Oudin, stacco imperioso di Gendrey, che vince il duello aereo con Thorsvedt e batte Consigli sul secondo palo. 0-1 per i giallorossi all'11'. Passano meno di 4 minuti e il Lecce raddoppia: grande imbucata per Gallo sulla corsia mancina, cross basso in mezzo per il taglio di Dorgu, che non può sbagliare a tu per tu con l'estremo difensore neroverde. Sassuolo sotto shock. 0-2 all'intervallo. Nella ripresa, è ancora Dorgu a rendersi pericoloso dalle parti di Consigli, con un colpo di testa salvato sulla linea dall'intervento di Ferrari. I padroni di casa non riescono ad organizzare una reazione e allora il Lecce ne approfitta, punendo i neroverdi in ripartenza: Piccoli, lanciato a rete, si invola verso la porta avversaria e buca Consigli, calando il tris. La società del patron Sticchi Damiani approda così a quota 35, ad un passo dall'obiettivo salvezza. Sassuolo a picco e sempre più in difficoltà, a -2 dall'Udinese.