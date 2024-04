Torino-Frosinone 0-0: Di Francesco ferma Juric, male Zapata e Soulé

Torino e Lecce non vanno oltre lo 0-0 allo "Stadio Olimpico Grande Torino", dividendosi la posta in palio e mancando l'appuntamento con una vittoria che avrebbe significato un importante balzo verso i rispettivi obiettivi. In ombra Duvan Zapata, meglio i ciociari per larghi tratti del match.

Torino-Lecce, un pareggio che non serve a nessuno

Primo tempo povero di emozioni allo "Stadio Olimpico Grande Torino", dove la squadra di Ivan Juric, oggi squalificato, non riesce a spaventare concretamente la porta difesa da Turati. Da segnalare una girata di Zapata in apertura, bella ma imprecisa. Poi, è la formazione di Eusebio Di Francesco ad affacciarsi con coraggio nella metà campo del Toro, guidata dall'estro di Matias Soulé. L'occasione più ghiotta dei primi 45 minuti capita sul sinistro di Mazzitelli, che si libera della marcatura di Ilic e va alla conclusione dal limite. Il tiro, però, è morbido e non impensierisce più di tanto Milinkovic-Savic. Nella ripresa, non cambia il tema tattico della partita. Nuovo botta e risposta, con Okereke che impegna Turati e Milinkovic-Savic che neutralizza l'iniziativa di Cheddira con un ottimo intervento. Le sostituzioni non aiutano i due allenatori. Finisce 0-0, con il Frosinone che aggancia l'Udinese in classifica a quota 28 e il Torino che resta a -3 dal Napoli di Calzona.