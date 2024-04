Serie A, anticipi e posticipi 35ª giornata: data e orario di Roma-Juve

La Lega Serie A ha reso noto il programma della trentacinquesima giornata di campionato, che si giocherà nel weekend tra il 3 e il 6 maggio. Sono stati pubblicati orari e date di tutti gli anticipi e dei i posticipi del turno preso in riferimento: sarà una giornata lunga che inizierà con l'anticipo di venerdì 3 maggio Torino-Bologna e si chiuderà lunedì 6 maggio con due posticipi, tra cui Udinese-Napoli. In calendario anche il big match Roma-Juventus, sfida decisiva per la corsa Champions. Di seguito la programmazione completa.