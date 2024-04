Marcus come Lilian, i Thuram padre e figlio campioni d'Italia: ricordate gli altri?

Tale padre, tale figlio: i calciatori che hanno vinto lo scudetto proprio come i papà

Anche per la famiglia Simeone è un "vizio": prima Diego con la Lazio nel 2000 e poi Giovanni nel 2023 con il Napoli. Nell'elenco c'èanche Dejan Stankovic, che ha vinto sei volte la Serie A, e il figlio Filip, portiere di riserve dell'Inter nel campionato vinto con Antonio Conte in panchina. Stesso discorso per Stefano Nava (campione con il Milan due volte negli anni Novanta) e il figlio Lapo, estremo difensore mai sceso in campo nello scudetto vinto con Pioli. In rossonero hanno fatto la storia sia Cesare che Paolo Maldini, rispettivamente con quattro e sette successi. Tornando più indietro nel tempo, Sandro Mazzola eguagliò con l'Inter le gesta del padre Valentino con il Torino, così come fece Carlo Cudicini, figlio di Fabio: entrambi vinsero uno scudetto con il Milan.