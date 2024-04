Udinese-Roma, la sveltina

Una follia. O, se preferite, un’altra vergogna nazionale, qualcosa che offende il comune senso del pallone. E allora penso a cosa potrà succedere a partire da agosto quando avremo cinque squadre in Champions, se non addirittura sei, tre in Europa League, una in Conference e due delle nove o dieci - Inter e Juve - al Mondiale per club in programma dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Già così, a fine aprile, con due italiane in Europa League, una in Conference e l’Europeo a metà giugno, si sono oltrepassati i confini dello sport e del ridicolo: la Lega ha infatti preteso la rigida applicazione del regolamento, costringendo Udinese e Roma a giocare una ventina di minuti nel periodo meno indicato per entrambe, impegnate una nella corsa salvezza e l’altra in un paio di inseguimenti: al posto Champions e alla finale di Euroleague.

Lo stiamo ripetendo da anni: il calcio è finito nelle mani di chi di calcio, di sport e di sistema non capisce, o non vuole capire, una fava.