Frosinone-Salernitana diretta ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Frosinone-Salernitana, la cronaca

Sfida salvezza allo Stirpe per il trentaquattresimo turno di campionato. La Salernitana fa visita al Frosinone, anche se in realtà i granata attendono ormai solo l'aritmetica e già si stanno preparando per il prossimo campionato di Serie B. Diversa la situazione della squadra allenata da Di Francesco che al momento occupa il diciottesimo posto ed è reduce da quattro pareggi di fila con Soulé, stellina dell'attacco, che non segna da febbraio. Nell'ultimo turno il Frosinone ha pareggiato contro il Torino mentre la Salernitana ha rimediato una sconfitta interna contro la Fiorentina.