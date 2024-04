Juve-Milan, Stadium sold out: c'è un dato clamoroso

In palio Champions e secondo posto all' Allianz Stadium di Torino , teatro di uno dei confronti più interessanti della 34esima giornata del campionato di Serie A, Juventus-Milan . L'impianto sportivo bianconero è sold out , come ampiamente previsto, ma sorprende il dato dei biglietti venduti all'estero o, semplicemente, ad appassionati originari di paesi diversi dall'Italia.

Prevendita Juve-Milan: venduto all'estero il 21% dei biglietti

Juve-Milan, in programma domani alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino, sarà sfida "internazionale" anche sugli spalti. Oltre alle decine di tv collegate in tutto il mondo, sulle tribune dello stadio della Vecchia Signora saranno rappresentati ben 103 paesi stranieri. È questo il clamoroso dato che emerge dalla prevendita del big match del 27 aprile, con il 21% dei tagliandi venduti a persone non provenienti dall'Italia. Atteso, dunque, un totale di 42.000 spettatori, di cui circa 8.000 dall'estero. Sarà partita vera in campo e all'esterno del terreno di gioco, con i bianconeri che vogliono confermarsi dopo il passaggio del turno in Coppa Italia. I rossoneri, invece, sono chiamati a riscattare la pesante sconfitta nel derby, che ha consegnato lo Scudetto all'Inter di Simone Inzaghi.