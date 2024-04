Lazio-Verona ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Lazio-Verona, la cronaca

Considerato lo scontro diretto tra Napoli e Roma, la Lazio cerca una vittoria che sarebbe preziosa ai fini della corsa per un posto in Europa. La squadra di Tudor è reduce da due successi consecutivi in Serie A contro Salernitana e Genoa e punta al tris per cercare di avvicinarsi al quinto posto. Non sarà semplice contro un Verona che cerca un risultato positivo per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione.