Moviola Juve-Milan, Mariani ha visto bene: niente rigore su Florenzi

Juve-Milan 0-0, arbitro Mariani: voto 6

Nel finale di partita c’è un tocco di mano di Florenzi nell’area di rigore del Milan, per Mariani non c’è nulla di punibile e ha ragione. L’episodio avviene al minuto 41 del secondo tempo: la respinta, sulla linea di porta, con il petto di Thiaw fa finire il pallone sul braccio, perfettamente aderente al corpo, del compagno di squadra a circa un metro di distanza da lui e poi fuori dal campo. La giocata è regolare e il Var La Penna ha velocemente avallato la scelta di Mariani facendo riprendere correttamente il gioco con un calcio d’angolo. La gara non ha nascosto particolari insidie all’arbitro, che al 12’ del primo tempo con un richiamo verbale a Leao e Gatti ha subito placato gli animi in campo.