Napoli-Roma ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Indisponibili: Gollini, Zielinski. Squalificati: -. Diffidati: Lobotka, Mazzocchi, Osimhen. Allenatore: Calzona.

La probabile formazione di De Rossi

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Kristensen, Huijsen, Spinazzola, Aouar, Renato Sanches, Baldanzi, Abraham, Joao Costa.

Indisponibili: Lukaku, Smalling. Squalificati: Paredes, Llorente. Diffidati: Mancini, Huijsen, Lukaku, Azmoun. Allenatore: De Rossi.

Napoli-Roma, la cronaca

La Roma torna in campo dopo aver battuto l'Udinese nel recupero dei venti minuti finali. Decisivo in extremis Cristante. Vittoria preziosa per i giallorossi che hanno così blindato il quinto posto. La Champions era anche l'obiettivo del Napoli ora costretto a inseguire un posto in Europa League. La squadra allenata da Calzona è reduce dalla sconfitta contro l'Empoli. Ha raccolto appena un punto nelle ultime due partite. Per questo motivo la società ha optato per il ritiro. La squadra è insieme da venerdì in un hotel di Caserta.

