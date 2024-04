Atalanta-Empoli diretta ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Indisponibili: Toloi, Holm, Palomino. Diffidati: Hateboer, Kolasinac, Koopmeiners, Lookman, Gasperini (all.). Allenatore: Gasperini.

La probabile formazione di Nicola

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang. A disposizione: Perisan, Seghetti, Cacace, Goglichidze, Bastoni, Marin, Kovalenko, Shpendi, Destro, Cancellieri, Fazzini, Caputo.

Indisponibili: Ismajli, Berisha, Ebuehi, Cerri. Diffidati: Grassi, Pezzella. Allenatore: Nicola.

Atalanta-Empoli, la cronaca

Un'altra Europa per l'Atalanta con vista sul futuro. Dopo la conquista della finale di Coppa Italia, lanciatissima in Europa League con l'attesa per le semifinali, la squadra allenata da Gasperini insegue un'altra qualificazione europea per il prossimo anno. Dall'altra parte cerca punti pesanti per la salvezza l'Empoli reduce dalla bella vittoria interna contro il Napoli di Calzona.

Attiva DAZN i primi 4 mesi a 19.90€ al mese