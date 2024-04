Ferrieri Caputi insultata sui social, furia Mentana: “Frustrati”

Inter-Torino, Mentana difende Ferrieri Caputi

La partita è stata vinta 2-0 dalla squadra di Simone Inzaghi ma a rovinare in parte il clima di festa ci sono stati gli insulti rivolti proprio all'arbitro Ferrieri Caputi, bersagliata sul web dai sostenitori granata per l'espulsione di Tameze a inizio ripresa (con il risultato ancora fermo sullo 0-0). A prenderne poi le difese sul proprio profilo Instagram è stato un tifoso interista vip come Enrico Mentana, direttore del Tg di La7: "Sui social potrete leggere migliaia di frustrati, della vita prima ancora che dello sport, offendere pesantemente l'arbitra di Inter-Torino, solo perché donna, con la scusa di una espulsione contestata. Scusa peraltro smaccatamente menzognera, dato che la direttrice di gara aveva solo ammonito il calciatore, poi espulso su richiamo del Var. Poveri fessi, che inevitabilmente spunteranno fuori anche sotto questo post. Arbitra, non ti curar di lor".

Ferrieri Caputi, i complimenti di Infantino

Alla terna 'in rosa' di Inter-Torino sono invece andati i complimenti di Gianni Infantino: "È stato fantastico vedere per la prima volta una terna arbitrale tutta al femminile dirigere una partita di Serie A - ha scritto su Instagram il presidente della Fifa -. Congratulazioni all’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi e alle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti per aver diretto la partita tra Inter e Torino. Spero che le vostre designazioni siano le prime di tante".