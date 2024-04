Napoli-Roma e il fattore Gasperson

La fortuna è cieca e non slovacca, purtroppo per Ciccio Calzona che avrebbe meritato di battere la Roma e rientrare sorprendentemente in corsa per un posto Champions. La sfiga invece ci vede benissimo e nell’occasione è stata favorita dagli errori sotto porta di Osimhen, Anguissa, Kvara e Politano, oltre che dagli interventi - realmente prodigiosi - di Mile Svilar, da gennaio senza alcun dubbio il miglior portiere - per rendimento e incidenza sui risultati - della serie A.



Il Napoli non ha così ottenuto quello che voleva e di cui aveva tanto bisogno. Al contrario la Roma può e deve farsi bastare il punto, preziosissimo. Quando manca giusto un mese alla fine del campionato i giudizi sulle prestazioni delle squadre hanno un valore certamente relativo, perché quel che di buono, o di cattivo, è stato fatto, è appunto fatto: contano solo i punti incamerati, il profitto, i progressi in classifica. Che oggi, in chiave Champions, premiano ancora la Juve, il Bologna e la Roma (tutte e tre non sono andate oltre un pari nel weekend). Da dietro sta però salendo con prepotenza gasperiniana l’Atalanta che deve recuperare la gara con la Fiorentina: con questo intasatissimo calendario e le squadre in questione super impegnate nelle coppe, la prima data disponibile individuata dalla Lega è la vigilia di Natale 2024. Non escludo tuttavia che possa essere anticipata il 2 novembre. In ossequio alla regolarità del torneo. Da settimane rido pensando a quello che potrà succedere da agosto in poi se si renderà necessario posticipare uno o più incontri.