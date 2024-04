Atalanta-Roma, richiesta giallorossa respinta: anticipi e posticipi della trentaseiesima giornata

La Lega Serie A non ha accolto la richiesta della Roma di spostare lo scontro diretto per un posto in Champions League contro l' Atalanta . A Bergamo si giocherà comunque domenica 12 maggio alle 20:45 , nonostante i giallorossi avessero chiesto di scendere in campo lunedì. Spostamento che avrebbe permesso alle due squadre di avere più tempo per recuperare dalle semifinali di Europa League .

La lettera della Roma e il rifiuto della Lega Serie A

Così recitava la lettera inviata dalla Roma alla Lega Serie A: "Tale richiesta deriva non solo dalla centralità di questa partita ai fini della qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ma anche dalla esigenza di tutelare e garantire l'integrità del Campionato di Serie A, che siamo sicuri rappresenti un nostro comune obiettivo, al fine di costruire un prodotto di valore che sia credibile per tutti i soggetti interessati, dalle istituzioni ai tifosi". I giallorossi avevano proposto di posticipare di un giorno la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, in programma il 15 maggio. La Lega però non è stata favorevole pensando ai tifosi in arrivo da Bergamo e Torino che si sono già organizzati. Fatto sta che Atalanta e Roma scenderanno in campo appena tre giorni dopo le semifinali di Europa League rispettivamente contro Marsiglia e Bayer Leverkusen.