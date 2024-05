Arbitri, Colombo per Roma-Juventus. Pairetto dirige Monza-Lazio

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la trentacinquesima giornata di Serie A, che si giocherà in questo weekend. Per il big match tra Roma e Juventus, posticipo domenicale, l'arbitro sarà Colombo, mentre per le altre sfide che riguardano la lotta per la Champions League, per Torino-Bologna, che aprirà il turno venerdì 3 alle 20:45, è stato scelto Sozza e per Salernitana-Atalanta, posticipo dell 18 di lunedì 6 maggio ci sarà Feliciani. Toccherà invece a Pairetto dirigere Monza-Lazio, in programma sabato 4 alle 18.