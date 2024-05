Monza-Lazio ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Monza-Lazio, la cronaca

Il Monza di Raffaele Palladino arriva a questo appuntamento con 44 punti all'attivo, ma con due pareggi e tre sconfitte alle spalle. Obiettivo salvezza già ampiamente in archivio, ma c'è voglia di chiudere dalla parte sinistra della classifica e arrivare tra le prime dieci. Per farlo, però, è necessaria una vittoria, che consentirebbe ai brianzoli di agganciare il Torino di Ivan Juric, ieri fermato dal Bologna sullo 0-0. Non starà a guardare la Lazio di Igor Tudor, in piena corsa per un importante piazzamento europeo: con un successo, Immobile e compagni scavalcherebbero momentaneamente l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che avrebbe due partite in meno, e si porterebbero a -1 dalla Roma di De Rossi, che non avrà vita facile contro la Juventus a tre giorni dal brutto ko in Europa League con il Bayer Leverkusen. In tanti sotto esame in vista dell'estate, dal capitano a Luis Alberto.