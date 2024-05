Milan-Genoa, spettacolo e gol: super Retegui, a San Siro finisce 3-3

MILANO - In un clima di contestazione il Milan fatica e non riesce a tornare alla vittoria, che ormai manca da un mese in campionato (era il 6 aprile contro il Lecce). A San Siro contro un grande Genoa, già salvo, finisce con uno spettacolare 3-3 e con il ritorno al gol sia di Retegui (non segnava dal 24 febbraio contro l'Udinese) sia di Florenzi, da due anni a secco (l'ultima rete l'8 maggio 2022 contro il Verona). La curva rossonera apre il match con la contestazione nei confronti della squadra e la chiude lasciando il settore dieci minuti prima della fine della partita. Con questo pari il Milan sale a 71 in classifica, mentre Gilardino a 43.