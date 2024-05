Dura lettera di Roma, Inter, Juve e Milan a Casini: "Non ci rappresenti"

ROMA - Roma, Juventus, Milan e Inter non vogliono essere rappresentate dal presidente della Lega Lorenzo Casini negli incontri istituzionali. I quattro club della Serie A hanno sfiduciato Casini con una lettera inviata alla Lega in vista dell'incontro di domani con Abodi. La dura posizione presa dai quattro club che avevano votato anche per la modifica del campionato con la riduzione a 18 squadre per favorire i numerosi impegni internazionali, adesso alzano la voce: "Egregio Presidente, a saeguito dell'incontro informale di ieri, desideriamo rappresentarti quanto segue. Nel corso della riunione si è in più occasioni fatto riferimento a posizioni da te rappresentate in sedi istituzionali fondate sul documento approvato dall'Assemblea LNPA in data 14 febbraio. Le nostre società non hanno approvato quel documento, né dunque i suoi contenuti. Ti preghiamo quindi, a partire dall'incontro di domani con il Ministro dello Sport così come in ogni altro contesto istituzionale in cui rappresenterai le posizioni della Lega Nazionale Professionisti Serie A fondate su quel documento, di chiarire in anticipo che si tratta di posizioni non condivise a approvate dai nostri Club".