Atalanta-Fiorentina, salta una data per il recupero: due opzioni possibili

Complici gli impegni europei delle squadre coinvolte, la Lega Serie A non ha ancora designato ufficialmente una data per il recupero di Atalanta-Fiorentina, partita rinviata lo scorso 17 marzo per il malore patito da Joe Barone, poi risultato fatale. In tal senso, la qualificazione della viola alla seconda finale consecutiva di Conference League non fa altro che ridurre il ventaglio di opzioni in calendario. Ad oggi, due le ipotesi possibili, considerando che siamo all'alba di Euro 2024.