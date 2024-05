Manita del Milan contro il Cagliari. E il Lecce è aritmeticamente salvo

Il Milan ne fa cinque al Cagliari nella trentaseiesima giornata del campionato di Serie A . I rossoneri chiudono in vantaggio un primo tempo decisamente piatto grazie alla rete di Bennacer al 35', ma Stefano Pioli è costretto a sostituire Chukwueze nell'intervallo per un problema fisico: al suo posto entra Leao, che impiega appena un quarto d'ora di gioco per servire l'assist del 2-0 a Pulisic (59').

Milan, cinque gol al Cagliari. E il Lecce si salva

Il Cagliari non si dà per vinto e dopo nemmeno quattro minuti accorcia le distanze con Nandez (63'). Ci pensa però Reijnders (74') a chiudere i giochi con un tiro preciso dalla distanza su cui Scuffet non può nulla. Shomurodov prova ridare speranza ai suoi, ma colpisce sfortunatamente una traversa e poco dopo Leao (83') e Pulisic (87') dilagano per il definitivo 5-1. Il Milan consolida così il secondo posto portandosi a 74 punti (+6 sul Bologna) mentre dall'altra parte gli uomini di Ranieri rimangono con 33 punti in quindicesima posizione e in piena lotta per non retrocedere, anche se con una concorrente in meno: con questo risultato, infatti, il Lecce è aritmeticamente salvo.