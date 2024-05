Totti, previsione sulla finale di Coppa Italia: e su Scamacca e Spalletti...

ROMA - “Scamacca? Dovesse continuare così Spalletti lo prenderà in seria considerazione. Ma è una domanda che dovreste fare al mister". Francesco Totti gioca a padel e vince. Sullo sfondo la finale di Coppa Italia e l’Europeo alle porte. L’ex capitano della Roma parla dopo la vittoria della Frecciarossa Padel Cup che si è tenuta in mattinata nella Capitale. Con la “pala” in mano sorprende tutti. La finale del torneo è stata disputata tra la coppia formata proprio da Francesco Totti e Alessandro Matri contro la squadra composta da Luca Toni e Dario Marcolin. Al termine di una partita equilibrata sono stati Matri e Totti ad aggiudicarsi la vittoria, mentre Luca Toni è stato decretato MVP del torneo.