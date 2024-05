Noi, rottamatori di fenomeni

E c omunque, adesso che arriviamo alla fine e ci prudono già le mani per consegnare le pagelle, dovremmo subito tirare la prima conclusione: ma quale crisi, ma quali affanni, l’Italia ha un calcio opulento, florido, sontuoso. Guardandoci da un drone, che cos’altro dovremmo dire di un sistema-Paese che si libera senza problemi e senza pensieri, nella stessa stagione, di tre allenatori dal nome, dal carisma, dalla caratura mondiale: fuori uno Mourinho, fuori due Sarri, fuori tre Allegri. Tre persone e tre personaggi decisamente diversi, ma non è questo il punto: sono in ogni caso, al di là di ogni ragionevole dubbio, top-mister cinque stelle superior, da quarantadue trofei in tre. Magari altri luoghi se li terrebbero stretti, ma è logico: gli altri campionati hanno le pezze al didietro, noi ci possiamo permettere quello che gli altri nemmeno si sognano.



Ci possiamo permettere di fare gli snob, di essere schizzinosi, di sprecare senza pudori. Siamo i cumenda del mondo. Di più: non è che ci liberiamo di tre grandi allenatori in modo normale, ma no, prima li tritiamo di sarcasmi e dicerie, per poi riaccompagnarli alla porta più o meno come impediti. Arrivano immancabilmente da santoni, vanno via con la patente dei disturbati. Una distruzione totale del mito. In fondo anche della reputazione.