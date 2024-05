Roma-Genoa ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Roma-Genoa, la cronaca

Niente Champions League per la Roma: l'Atalanta, con la vittoria contro il Lecce, ha conquistato l'aritmetica qualificazione in UCL a discapito dei giallorossi che sono certi di disputare l'Europa League nella prossima stagione. Il Genoa sta finendo in crescendo la stagione dopo la conquista della salvezza: la squadra di Gilardino non perde da un mese, nella gara casalinga contro la Lazio.