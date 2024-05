Serie A, anticipi e posticipi dell’ultima giornata: si parte giovedì con Cagliari-Fiorentina

ROMA - Il campionato sta per finire ma mancano alcuni verdetti. La Lega di Serie A ha reso noti giorni, orari e copertura tv delle partite valide per l'ultima giornata del massimo campionato. Cagliari-Fiorentina andrà in scena in anticipo giovedì sera perché i viola poi saranno impegnati nella finale di Conference League. La lotta salvezza, che non coinvolge più squadra di Ranier, si decidrà domenica sera. Alle ore 20.45 si giocano in contemporanea Empoli-Roma, Frosinone-Udinese, Verona-Inter e Lazio-Sassuolo