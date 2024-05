Giudice Sportivo, due giornate a Paredes. Stop anche per Lukaku e Casale

ROMA - In riferimento alle partite dell'ultimo turno di campionato, il Giudice Sportivo della Serie A ha sanzionato con 3 giornata di squalifica Alberto Grassi (Empoli) "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione); per avere inoltre, al termine della gara, con atteggiamento minaccioso rivolto all'Arbitro espressioni gravemente offensive, reiterando tale atteggiamento nei confronti degli Ufficiali di gara ai quali rivolgeva espressioni insultanti; infrazione quest'ultima rilevata dal Quarto Ufficiale". Due giornate e una ammenda di 5mila euro inflitta a Leandro Paredes (Roma) "per proteste nei confronti degli Uffficiali di gara (Quindicesima sanzione); per avere inoltre, al 27° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione rivolto all'Arbitro un'espressione ingiuriosa, reiterando e aggravando il proprio atteggiamento dopo il provvedimento di espulsione". Una giornata di squalifica , invece, per Matheus Henrique (Sassuolo), Tomas Basic (Salernitana), Andrea Cambiaso (Juventus), Nicolo Casale (Lazio), Alberto Dossena (Cagliari), Ondrej Duda (Hellas Verona), Hans Hateboer (Atalanta) e Romelu Lukaku (Roma).

Empoli, pioggia di squalifiche

In casa Empoli fatali i tanti minuti di recupero del match contro l’Udinese, quando l’arbitro Guida ha assegnato un calcio di rigore ai friulani (poi segnato da Samardzic al 104' per l’1-1 finale). Senza dimenticare il gol annullato ai toscani firmato da Maleh (al 36’ del primo tempo dopo revisione al Var). Cinque giornate ed ammenda di 15.000 euro per il ds dell'Empoli Pietro Accardi "per avere, a fine gara, sul terreno di giuoco, quale dirigente inserito in distinta, rivolto all'Arbitro espressioni gravemente insultanti, successivamente, nel tunnel che adduce agli spogliatoi tentava di aggredire fisicamente il Direttore di gara rivolgendogli espressioni minacciose e gravemente offensive, reiterando tale atteggiamento nei confronti di un Assistente". In casa Empoli squalifica fino a tutto il 30 giugno 2024 anche per l'addetto stampa Luca Casamonti "per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti degli Ufficiali di gara ai quali rivolgeva espressioni minac-ciose e gravemente offensive". Una giornata anche per il preparatore atletico dei toscani Gabriele Stoppino e due per Federico Barni (staff tecnico) entrambi "per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto all'Arbitro un'espressione gravemente ingiuriosa".