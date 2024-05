Cagliari-Fiorentina diretta ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Cagliari e Fiorentina scendono in campo per l'anticipo dell'ultima giornata di Serie A. Le due formazioni si affrontano questa sera per permettere alla squadra di Italiano di prepararsi al meglio alla finale di Conference League , in programma il prossimo 29 maggio contro l'Olympiacos.

Cagliari-Fiorentina, la data

Cagliari-Fiorentina sarà disputata oggi, giovedì 23 maggio, con calcio d'inizio alle 20.45. Si giocherà allo Stadio Unipol Domus di Cagliari.

Dove vedere Cagliari-Fiorentina in diretta tv

La partita Cagliari-Fiorentina verrà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva per gli abbonati a DAZN. Potrete seguire la diretta testuale del match anche sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Cagliari-Fiorentina in streaming

Cagliari-Fiorentina sarà visibile anche in streaming per gli abbonati a DAZN. Basta scaricare l'app di DAZN sui vostri dispositivi mobili pc, smartphone e tablet o su console di gioco come Xbox e PlayStation o anora ricorrendo a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.