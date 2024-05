Milan-Salernitana 3-3: Simy rovina la festa a Pioli e Giroud

Milan-Salernitana, tabellino e statistiche

Leao segna e corre da Pioli. Applausi per Giroud

Il Milan parte forte e nei primi due minuti Fiorillo è chiamato a due grandi interventi: il primo su Giroud, il secondo su Leao. Al decimo Pulisic ruba palla a Sambia e calcia con il sinistro: il numero uno della Salernitana risponde ancora presente. Gli uomini di Pioli continuano a spingere: Tomori, al 14' svetta di testa su corner e manda di poco sopra la traversa. Al 21' il Milan sblocca il risultato: clamoroso errore di Fiorillo, che perde il pallone dopo un'uscita sbagliata; Leao si avventa sulla sfera e insacca a porta vuota. Dopo la rete, l'attaccante del Milan (seguito da tutti i suoi compagni) corre in panchina ad abbracciare Stefano Pioli. Passano cinque minuti ed arriva il momento più atteso: il gol di Giroud. Il centravanti francese, all'ultima partita con la maglia rossonera, si avventa su un assist di Florenzi su corner e in girata insacca. Al 37' gol annullato a Theo Hernandez, per posizione irregolare di Leao. Prima dell'intervallo, altre due occasioni per i rossoneri: Fiorillo è attento con i piedi su Theo Hernandez e poi si supera su un colpo di testa di Gabbia.

Simy regala il pareggio a Colantuono

Nella ripresa ritmi più bassi e girandola di cambi: Candreva impegna Mirante dalla distanza, poi Fiorillo anticipa Giroud su assist di Reijnders. Al 64' la Salernitana accorcia le distanze con Simy che, completamente dimenticato dalla difesa rossonera, stacca di testa indisturbato da due passi. L'attaccante granata sfiora il pareggio due minuti dopo, avventandosi su un assist di Tchaouna e colpendo nuovamente di testa: stavolta Mirante respinge. Al 77' arriva il terzo gol del Milan: Calabria si avventa su un assist di Pulisic e di testa insacca. All'85' San Siro elogia Giroud, che abbandona il campo, sostituito da Jovic. Passa un minuto e la Salernitana accorcia le distanze con Sambia, autore di una splendida giocata personale. Pioli richiama Tomori e Mirante ed inserisce Kjaer (all'ultima con la maglia del Milan) e il giovane portiere Nava. All'89' arriva il pareggio della Salernitana. Tchaouna imperversa sulla destra e calcia verso la porta, Nava devia e Simy insacca a porta vuota. Nel recupero il Milan si getta all'attacco