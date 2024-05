Verona-Inter diretta: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE

Verona-Inter, la cronaca

Il match tra Verona e Inter sarà una sorta di passerella finale per i gialloblù di Baroni, reduci da un grande girone di ritorno e per i nerazzurri, che hanno trionfato in campionato. Il Verona ha ottenuto la salvezza lo scorso turno, vincendo a Salerno e si trova al tredicesimo posto, appaiato al Lecce a quota 37. Il tecnico dei padroni di casa dovrà rinunciare al portiere titolare Montipò e a Folorunsho, uno dei grandi protagonisti di questa stagione. L'Inter, reduce dal pareggio interno con la Lazio, si triva saldamente in testa alla classifica e grazie ad un successo potrebbe raggiungere quota 96. Inzaghi regalerà un turno di riposo a Thuram, lanciando dal primo minuto Arnautovic. In porta spazio ad Audero.