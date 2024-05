Verona-Inter 2-2: la doppietta di Arnautovic non basta a Inzaghi

VERONA - L'Inter chiude con 94 punti , a -3 dal record di punti della banda Mancini della stagione 2006-2007. A Verona contro la squadra di Baroni finisce con uno spettacolare 2-2, quattro gol tutti nel primo tempo in una gara che non doveva più dire nulla al campionato, con i nerazzurri già scudettati e il Verona già salvo.

Verona-Inter 2-2

L'Inter sblocca la sfida con la rete di Arnautovic al 10', scelto per giocare in tandem con Thuram. Reazione Verona immediata al 16': Suslov per il taglio di Noslin che non sbaglia e pareggia. La partita è bella e vivace, al 37' i gialloblù addirittura la ribaltano: i ruoli si invertono, Noslin assist e Suslov goleador per il 2-1. Prima della fine del primo tempo però ancora Arnautovic sfrutta al meglio il suggerimento geniale di petto di Frattesi per firmare la doppietta e il 2-2 finale.

Classifica Serie A