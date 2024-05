Roma-Milan ore 13.10: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Roma-Milan, la cronaca

Una cena a base di sushi in uno dei locali più eleganti di Perth, ieri la visita al Caversham Wildlife Park tra canguri e koala: la Roma ha trovato il modo di occupare il tempo nelle poche ore passate in Australia. Oggi però si gioca, perché questo è il motivo del viaggio: l’amichevole contro il Milan, organizzata da molti mesi e foriera di diversi milioncini per i due club, chiuderà la stagione delle rispettive squadre. Al ritorno in Italia, previsto per sabato mattina, le squadre saranno libere di salutarsi e trascorrere qualche giorno di vacanza. L’appuntamento è fissato per le ore 13.10 italiane (le 19.10 nell’Australia occidentale) all’Optus Stadium. Gli organizzatori prevedono la presenza di 60.000 spettatori rimarcando che neppure l’atteso concerto di Taylor Swift, nella stessa location, si è minimamente avvicinato a questi numeri. Lo stadio non sarà esaurito ma quasi, non solo per la presenza degli emigrati italiani (secondo l’ultimo censimento a Perth ne vivono circa 18.500) ma anche per la curiosità della popolazione locale di assistere a una partita tra i Serie A Giants, i giganti, come li chiamano da quelle parti.