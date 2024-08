Empoli-Monza 0-0: pari con poche emozioni al Castellani

Poche emozioni al Castellani tra Empoli e Monza nella prima giornata del campionato di Serie A . Finisce 0-0 per le squadre di D'Aversa e Nesta , costretti a guardare la partita dalla tribuna per squalifica. In panchina, infatti, ci sono i vice allenatori di entrambi: rispettivamente Salvatore Sullo e Lorenzo Rubinacci .

Pari tra Empoli e Monza: decisivo Pizzignacco

Dopo un primo tempo in cui prevale la lotta agonistica e si gioca poco o nulla su un campo non in ottime condizioni, la seconda frazione conta qualche occasione da una parte e dall'altra. Su tutte il mancino di Colombo che, con il più classico dei gol dell'ex, avrebbe potuto decidere la partita se non fosse stato per un super intervento di Pizzignacco.