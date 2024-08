Bologna-Udinese diretta ore 18:30: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE

La probabile formazione di Runjaic

UDINESE (3-4-3): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca, Brenner. All. L. Runjaic.

Bologna-Udinese, la cronaca

Dopo un'annata particolare per entrambe, le società hanno cambiato guida tecnica in panchina: il Bologna ha puntato su Vincenzo Italiano per il post Thiago Motta con l'obiettivo di replicare quanto fatto nella scorsa stagione. Discorso diverso per l'Udinese, che dopo la salvezza ottenuta all'ultima giornata con Fabio Cannavaro, ha deciso di aprire un nuovo ciclon con Runjaic.