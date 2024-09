Gigi Riva, il figlio: "Vi svelo il bellissimo gesto dei tifosi del Napoli"

Il figlio di Gigi Riva: "L'omaggio ai Quartieri Spagnoli lo avrebbe riempito d'orgoglio e gioia"

Nel corso dell'intervista concessa a CalcioNapoli24 TV, Nicola Riva ha parlato del legame che ha sempre unito papà Gigi e i tifosi del Napoli, nonostante l'accesa rivalità con la piazza di Cagliari e la tifoseria rossoblù. Nel giorno della sfida in programma oggi alle ore 18 all'Unipol Domus, importante ricordare alcuni gesti dei supporters partenopei in memoria di "Rombo di Tuono": "Papà ha sempre vissuto Napoli con un certo affetto, - ha ribadito Riva Jr - pur giocandoci contro. In quel periodo usciva sempre dal campo fra gli applausi a Napoli. L'omaggio dei tifosi napoletani ai Quartieri Spagnoli l'avrebbe riempito d'orgoglio e gioia. Anche perché lì è insieme ad un mostro sacro per Napoli come Maradona: sono quelle cose iconiche che uniscono. Papà per Cagliari e la Sardegna lo è stato, come Maradona per Napoli. Sono quelle bandiere che piacciono a tutti, a chiunque ama il calcio". E poi svela: "Ho trovato poco fa alla cappella dov'è sepolto papà una sciarpa appesa del Napoli, mi ha fatto un enorme piacere! Una splendida manifestazione d'amore verso una bandiera di un'altra squadra: vorrei che il calcio fosse così. Dopo la partita bisogna stare tutti insieme e mangiare tutti insieme!", ha sottolineato.

Un calcio che è cambiato moltissimo negli ultimi 20 anni: "Sì, papà non guardava più le partite di calcio, seguiva solo il Cagliari ma diceva che non era più il suo calcio questo. Calciatori, allenatori: non fanno più scelte di cuore, scelgono solo la scelta migliore. Ci tengo a precisare che papà rinunciò a tanto, a livello economico, ma l'ha recuperato a livello di affetto e d'amore non soltanto per i sardi, ma per gran parte degli italiani".

Nicola Riva sulla rivalità Cagliari-Napoli: "Non mi piace assolutamente"

La rivalità tra Cagliari e Napoli, però, è più viva che mai. Ne è consapevole anche Nicola Riva, a poche ore dal fischio d'inizio del match odierno: "Non mi piace assolutamente, ho vissuto questa rivalità. Ero allo stadio al famoso spareggio Cagliari-Piacenza. Dico anche che sinceramente ero simpatizzante del Napoli di Maradona, era il mio grande idolo e papà mi fece avere la sua maglietta! Sono simpatizzante delle realtà che vivono con passione il calcio, come a Napoli. Da Roma in giù si vive la passione in maniera diversa. Ci sta lo sfottò perché fa parte del gioco ma la rivalità e la violenza sono fuori dalla concezione che mio padre mi ha insegnato del valore del calcio e dello sport in generale. Pronostico per stasera? Un pareggio a noi andrebbe tutto sommato bene. Perdere sarebbe dura a livello psicologico ma spero sia una bella partita e che vinca il migliore!", ha concluso Nicola Riva.