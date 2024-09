Lazio-Verona ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

In campo questa sera Lazio e Verona allo stadio Olimpico per l'ultimo posticipo della quarta giornata del campionato di Serie A.

Lazio-Verona, l'orario

Lazio-Verona è in programma oggi, lunedì 16 settembre, alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Lazio-Verona in diretta tv

Lazio-Verona sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e per gli abbonati a Sky anche sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Dove vedere Lazio-Verona in streaming

Lazio-Verona sarà visibile live in streaming su DAZN, Sky Go e Now. Le app si possono scaricare gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e sono accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita dello stadio Olimpico anche in diretta sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio.