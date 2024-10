Pecoraro sull'inchiesta ultras: "Penalizzazioni ai club se..."

Giuseppe Pecoraro, ex procuratore della FIGC, ha commentato l’ inchiesta legata ai capi ultras di Milan e Inter : "Dobbiamo distinguere i casi. Se sono coinvolti personaggi appartenenti alla società, allora si potrebbe procedere con delle penalizzazioni o con delle sanzioni disciplinari dal punto di vista sportivo . Invece, se dovesse essere un caso simile a quello che ha coinvolto la Juventus all'epoca, si ricorre a sanzioni di carattere pecuniario”.

Pecoraro: "Mi auguro che Inzaghi non sia coinvolto"

Ai microfoni di Radio CRC ha poi aggiunto: "Mi meraviglio se Simone Inzaghi sia coinvolto nell’inchiesta e mi auguro che non lo sia. Lo conosco molto bene, è stato a Roma diversi anni. Se c’è un coinvolgimento diretto da parte della società allora si è passibili di sanzioni disciplinari. [...] Ci potrebbe essere - ha proseguito - anche l'ipotesi di favoreggiamento. Mi auguro per il calcio italiano che tutto questo non ci sia stato, poiché vorrà dire che ci sia qualcuno che interferisce con le organizzazioni criminali”.

"Sull'audio di Pjanic..."

Infine un throwback sull'audio di Pjanic post Inter-Juve: "Non l'ho ancora trovato! Il giorno dopo incontrai il procuratore Melillo a Firenze e commentavamo l'episodio. Mi chiese di fare il possibile per capire cosa fosse successo in Inter-Juventus. A distanza di anni posso solo dire che fu fatto un gravissimo danno al Napoli anche se poi il Napoli perse a Firenze”.