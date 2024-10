Fabregas abbraccia Conte prima di Napoli-Como. La frase sussurrata all'orecchio: "Dopo..."

Bell'abbraccio tra Antonio Conte e Cesc Fabregas prima del calcio d'inizio di Napoli-Como, valida per la settima giornata di Serie A. Prima della partita, ai microfoni di DAZN, parlando del bienno trascorso insieme al Chelsea, l'allenatore dei lariani aveva spiegato: “Conte per me è stato un grandissimo allenatore nei due anni che abbiamo condiviso. Abbiamo vinto tanto. Ho imparato tanto da lui. Sembra che fino a due giorni fa ero un suo giocatore, ora lo sfido da allenatore... La vita cambia velocemente”.