Verona-Monza diretta ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE

A disposizione: Berardi, Perilli, Daniliuc, Coppola, Faraoni, Okou, Dani Silva, Livramento, Sarr, Lambourde, Sishuba, Ghilardi, Cisse, Ajayi.

Squalificati -. Indisponibili: Cruz, Dawidowicz, Frese, Harroui, Lambourde. Diffidati: Duda.

La probabile formazione di Nesta

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Pedro Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Mota Carvalho, Caprari; Djuric. Allenatore: Nesta.

A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, D'Ambrosio, Postiglione, Gagliardini, Valoti, Martins, Bianco, Ciurria, Fordon, Vignato, Maric.

Squalificati -. Indisponibili: Birindelli, Cragno, Maldini, Petagna, Sensi. Diffidati: Izzo.

Verona-Monza, la cronaca

Al rientro dalla sosta, riflettori puntati sul Monza di Alessandro Nesta, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. Dopo aver incassato la fiducia di Adriano Galliani, il tecnico dei brianzoli deve raccogliere i frutti di un lavoro iniziato in estate con una squadra che finora non è riuscita ad adattarsi alle difficoltà di questa Serie A. In tal senso, peserà anche l'assenza di Daniel Maldini, reduce dall'esordio con la maglia dell'Italia di Spalletti. Di fronte, il Verona di Paolo Zanetti, l'unica squadra a non aver mai pareggiato nelle prime sette giornate di campionato. Tre successi e quattro sconfitte per gli scaligeri, che hanno chiuso l'ultimo ciclo di gare con il 2-1 nel derby con il Venezia, fondamentale per allontanare temporaneamente la zona calda della classifica. Stasera, sarà battaglia vera, in quello che sembra a tutti gli effetti uno scontro salvezza.