Squadre più giovani: niente Roma, Lazio o Juve, la sorpresa in Serie A è un'altra

Il Parma è la squadra italiana con l'età media più bassa secondo l'ultimo speciale report del Cies. Lo studio dell'osservatorio classifica le squadre dei maggiori campionati europei (e non solo) in base all'età media dei calciatori al momento dell'ingaggio in rosa, esclusi i prodotti dei settori giovanili. I gialloblù, secondo il Cies, hanno un'età media di 23,17 anni e sono in cima alla classifica delle squadre italiane che sono state costruite con più giovani. Inoltre, il Parma è l'unico club italiano in Top 10 dei maggiori 5 campionati europei.