Monza-Venezia ore 15: dove vederla in tv, streaming e formazioni

A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, D'Ambrosio, Bianco, Martins, Valoti, Postiglione, Ciurria, Maldini, Vignato, Forson, Maric.

Indisponibili: Birindelli, Cragno, Gagliardini, Petagna, Sensi. Squalificati -. Diffidati: Izzo.

La probabile formazione di Di Francesco

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Svoboda, Altare; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Busio, Zampano; Pohjanpalo, Oristanio. All. E. Di Francesco.

A disposizione: Joronen, Bertinato, Grandi, Haps, F. Carboni, Schingtienne, Ellertsson, Sagrado, Andersen, Crnigoj, Doumbia, Raimondo, Gytkjaer, Yeboah, El Haddad.

Indisponibili: Bjarkason, Sverko. Squalificati -. Diffidati -.

Monza-Venezia, la cronaca

Partita importante per il Monza di Alessandro Nesta, che vuole trovare continuità dopo il successo di Verona contro l'Hellas di Paolo Zanetti. Ghiotta occasione per i brianzoli, che hanno la possibilità di allontanarsi dalla zona calda della classifica e dall'ultimo posto occupato proprio dal Venezia di Di Francesco. I lagunari, dal canto loro, sono reduci dal ko interno con l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, il sesto in questa Serie A, e restano a caccia di una continuità mai trovata finora. Arancioneroverdi attesi da una stagione difficile e da una lotta salvezza che si preannuncia tanto lunga quanto estenuante, considerando la differenza di valori tecnici con le dirette concorrenti. Come sempre, ci si affiderà alla leadership di Pohjanpalo e alle qualità di Busio in mezzo al campo.