Torino-Fiorentina ore 15: dove vederla in tv, streaming e formazioni

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Dembelè, Pedersne, Borna Sosa, Vojvoda, Gineitis, Ciammaglichella, Ilic, Balocto, karamoh, Sanabria.

Indisponibili: Schuurs, Ilkhan, Zapata. Squalificati: - Diffidati: -

La probabile formazione di Palladino

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Beltran, Bove; Kean. All. Palladino.

A disposizione: P. Terracciano, Kayode, Parisi, Biraghi, M. Quarta, Moreno, Richardson, Ikoné, Sottil, Kouame, Martinelli.

Indisponibili: Cataldi, Gudmundsson, Pongracic. Squalificati: - Diffidati: -.

Torino-Fiorentina, la cronaca

Recupero importante in casa Fiorentina: in attacco torna titolare Moise Kean. Per allungare la striscia positiva di otto risultati utili consecutivi tra campionato e Conference League, Palladino potrà contare sull'ex Juve. Momento diverso per il Torino che dopo un'ottima partenza ha conquistato una sola vittoria nelle ultime sei partite tra campionato e Coppa Italia.