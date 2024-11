Parma-Genoa ore 18:30: dove vederla in tv, streaming e formazioni

La probabile formazione di Gilardino

GENOA (4-4-1-1): Leali; Sabelli, Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Badelj, Frendrup, Martin; Thorsby, Pinamonti. All. Gilardino

Parma-Genoa, la cronaca

Il Parma arriva da un ottimo pareggio in casa della Juventus mentre il Genoa è all'ultimo posto in classifica e non vince dalla seconda giornata di campionato: Gilardino si gioca tanto del suo futuro e per il match ha convocato per la prima volta Balotelli.